Ozan Kabak Yeniden Kadroda

Uzun süreli sakatlığını atlatan Ozan Kabak, yeniden ay-yıldızlı formaya davet edildi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolundaki en önemli sınavlarından birine çıkıyor. Milliler, Play-Off Yarı Finali müsabakasında 26 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta Romanya’yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde açıklanan aday kadroda, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir milli takımdan uzak kalan savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın geri dönüşü dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

KALECİLER: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

ORTA SAHA: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün



