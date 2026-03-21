Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ramazan Bayramı dolayısıyla Altınşehir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya geldi. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda Tutdere, katılımcıları tek tek selamlayarak bayramlarını kutladı.

Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, belde belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Başkan Tutdere, Ramazan ayı boyunca yürütülen sosyal destek çalışmalarına değinerek, 'Hiç kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Adıyaman için çalışıyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kentimizin yeniden inşa sürecini sizlerle birlikte yürütüyoruz' dedi.

Başkan Tutdere, kentin altyapıdan üstyapıya, sosyal ve kültürel çalışmalara kadar her alanda ekiplerin sahada olduğunu belirterek, 'Hedefimiz; çocuklarımız ve bu kentte yaşayan tüm canlılar için daha yaşanabilir bir Adıyaman inşa etmek. Depreme dirençli, huzurun ve kardeşliğin hâkim olduğu bir kent oluşturma kararlılığımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları da anan Tutdere, 'Kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz. Hatıralarını yaşatmak için Deprem Şehitliği projemizi hayata geçiriyoruz' dedi.

Başkan Tutdere, bayramın birlik, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmesi temennisinde bulunarak tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak : PERRE