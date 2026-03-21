Anahtar Parti Besni İlçe Başkanı Ahmet Tevfik Dayan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, farklılıkların insanlığın en büyük zenginliği olduğunu hatırlattı. Dayan, 'Bu özel gün, yalnızca bir farkındalık çağrısı değil; aynı zamanda eşitlik, kapsayıcılık ve insan onuruna yakışır bir yaşam için güçlü bir toplumsal sorumluluk davetidir' ifadelerini kullandı.

Dayan, Down sendromlu bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, 'Onlar; sevgileri, samimiyetleri, azimleri ve hayata kattıkları eşsiz değerlerle hayatlarımızı güzelleştiren engelsiz kardeşlerimizdir. Ancak ne yazık ki, hala eğitimden istihdama, sosyal hayattan kamusal alanlara kadar pek çok alanda görünmez engellerle karşılaşmaktadırlar' ifadelerini kullandı.

Asıl engelin bireylerin farklılıkları olmadığını, farklılıklara uyum sağlayamayan sistemler ve önyargılar olduğunu vurgulayan Dayan, 'Bu nedenle bizlere düşen görev; ayrımcılığın olmadığı, fırsat eşitliğinin sağlandığı, her bireyin potansiyelini gerçekleştirebildiği bir toplum inşa etmektir' ifadelerini kullandı.

Dayan, Down sendromlu bireylerin erken yaşta nitelikli eğitime erişiminin sağlanması, sosyal yaşamda aktif rol almalarının teşvik edilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması gerektiğini belirterek, 'Her bireyin üretme, katılma ve kendini ifade etme hakkı vardır. Bu hakların hayata geçirilmesi yalnızca Down sendromlu bireyler için değil, toplumun bütünü için bir kazanımdır' ifadelerine yer verdi.

Ailelerin desteklenmesi, bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması ve toplumda empati kültürünün güçlendirilmesinin önemine işaret eden Dayan, 'Medyadan eğitime, yerel yönetimlerden özel sektöre kadar herkesin bu sorumluluğun bir parçası olması gerekmektedir' ifadelerini kullandı.

Dayan mesajını, 'Bugün vesilesiyle bir kez daha altını çiziyoruz: Farklılıklar bir eksiklik değil, zenginliktir. Down sendromlu bireyler acınacak değil, anlaşılacak; dışlanacak değil, dahil edilecek bireylerdir. Onların hayatın her alanında daha görünür olduğu, hayallerini gerçekleştirebildiği, özgür ve eşit bir dünya hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Down sendromlu bireyler engelsizdir, yeter ki biz engel olmayalım' sözleriyle tamamladı.

