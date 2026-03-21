Milletvekili Kurt, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ettiğini hem de mazlum coğrafyalara destek olmayı sürdürdüğünü vurguladı. İslam dünyasında başta Filistin ve Gazze olmak üzere birçok bölgede savaş, yıkım ve insanlık dramlarının yaşandığını dile getiren Kurt, bu nedenle bayram sevincinin gölgede kaldığını ifade etti.

'Gerçek Bayram İçin Adalet Şart'

Mesajında Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Kurt, sivillerin, özellikle çocuk ve kadınların hayatını kaybettiğini, uluslararası kamuoyunun ise bu tablo karşısında sessiz kaldığını söyledi. Kurt, 'Gözyaşı dinmeden, adalet tecelli etmeden gerçek bir bayram sevincinden söz etmek mümkün değildir' ifadelerini kullandı.

İran, Suriye, Lübnan, Yemen, Afganistan ve Pakistan'da yaşanan çatışmaların da İslam dünyasının ortak acısı olduğunu belirten Kurt, bu coğrafyalarda bayramın sevinçten çok hüzünle karşılandığını kaydetti.

'Türkiye Mazlumların Sesi Olmaya Devam Ediyor'

Türkiye'nin uluslararası alanda sergilediği duruşun yalnızca siyasi değil, vicdani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Kurt, özellikle Filistin meselesinde yürütülen diplomatik çabalar ve insani yardımların önemine dikkat çekti. Türkiye'nin mazlumların yanında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Topluma Çağrı: Paylaşma ve Dayanışma

Bayramın aynı zamanda paylaşma ve dayanışma zamanı olduğuna işaret eden Kurt, vatandaşlara yetimlere sahip çıkma, ihtiyaç sahiplerini gözetme ve mazlum coğrafyalar için dua etme çağrısında bulundu.

Mesajının sonunda bayramın buruk geçeceğini ancak umudun her zaman var olduğunu belirten Kurt, 'Zulüm ile abad olunmaz. Bir gün bu coğrafyalarda bayramlar gerçek anlamıyla bayram olacaktır' ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Kurt, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak barış, adalet ve kardeşliğin hâkim olduğu bir dünya temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE