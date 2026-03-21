Büyük Birlik Partisi (BBP) Adıyaman İl Başkanı Basri Atçı, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda, hemşehrilerinin ve milletin bayramını en kalbi duygularla kutladı. Mesajda, 6 Şubat depremlerinin yaralarının el birliğiyle sarıldığına dikkat çekilirken, şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz' sözleriyle acıların paylaşılarak umutların yeşertilmeye devam edileceği ifade edildi.

Atçı, mesajında ayrıca, 'Bu bayramın şehrimize huzur, hanelerimize bereket ve mazlum coğrafyalara kurtuluş getirmesini dilerim. Bayramımız mübarek olsun' ifadelerine yer verdi.

