Araştırma şirketi SER-AR tarafından 13-16 Mart tarihleri arasında 26 ilde (NUTS-2) 2 bin 200 seçmenle gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada katılımcılara, 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı senaryoda İmamoğlu yüzde 42,3 oranında destek alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 39,7 olarak ölçüldü.

Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı karşıya geldiği senaryoda ise Yavaş yüzde 46,8 ile ilk sırada yer alırken, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 40,8 oldu.

Araştırmanın CATİ yöntemiyle gerçekleştirildiği, güven aralığının yüzde 95, hata payının ise ± yüzde 1,95 olduğu bildirildi.

