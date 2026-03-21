Adıyaman'da faaliyet yürüten Adıyaman Çalışan Gazeteciler Cemiyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla kapsamlı bir kutlama mesajı yayımlayarak basın emekçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Mesajda, özellikle zor koşullar altında görev yapan gazetecilerin durumuna vurgu yapılırken, mesleki dayanışma ve ifade özgürlüğünün önemi ön plana çıkarıldı.

Cemiyet Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Başkan Sibel Turan, bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren, dayanışma duygularını artıran ve umutları tazeleyen özel günler olduğuna dikkat çekti. Turan, bu anlamlı günlerde özellikle görevlerini zor şartlar altında sürdüren gazetecilerin unutulmaması gerektiğini belirterek, basın emekçilerinin içinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesinin önemine işaret etti.

'Cezaevindeki Gazeteciler ve Basın Emekçileri İçin Bayram Dileklerimizle'

Başkan Turan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Bayramınız kutlu olsun. Cezaevindeki gazetecilerin, emeği sömürülen basın emekçilerinin, yazarların, aydınların ve tüm meslektaşlarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz.'

Açıklamanın devamında, cezaevinde bulunan gazeteciler başta olmak üzere, çeşitli baskı ve zorluklar altında görev yapan tüm basın çalışanlarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekildi. Basın emekçilerinin yalnız olmadığının altı çizilirken, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İfade Özgürlüğü ve Çalışma Koşullarının Önemi

Cemiyetin yayımladığı mesajda ayrıca, gazetecilerin daha özgür bir ortamda görev yapabilmesinin demokratik toplumlar açısından vazgeçilmez olduğu ifade edildi. Bu kapsamda ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi, gazetecilerin mesleki haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, basın mensuplarının güvenli, adil ve özgür bir ortamda görev yapmasının hem kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması hem de demokratik değerlerin korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Mesajda, tüm gazeteciler için daha adil ve güvenli bir çalışma ortamı temennisinde bulunulurken, bayramın getirdiği dayanışma ruhunun basın camiasında daha güçlü bir birlikteliğe vesile olması dile getirildi. Ayrıca, basın emekçilerinin hak ettikleri saygınlığa kavuşmaları ve mesleklerini özgürce icra edebilmeleri yönündeki beklentiler bir kez daha yinelendi.

Sibel Turan'dan Birlik ve Özgürlük Çağrısı

Sibel Turan, açıklamasında bayramların yalnızca kutlama değil aynı zamanda toplumsal sorunların hatırlandığı ve dayanışmanın güçlendiği özel zamanlar olduğuna da vurgu yaparak, gazetecilerin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılabilmesi için ortak çabanın önemine dikkat çekti. Turan'ın mesajı, basın camiasına yönelik birlik, dayanışma ve özgürlük çağrısıyla son buldu.

Kaynak : PERRE