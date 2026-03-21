KESK Adıyaman Şubeler Platformu adına Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bayramın iyiliğe, dayanışmaya ve barışa açılan bir kapı olması temennisi dile getirilirken; emeğin ve hakların büyüdüğü bir bayram olması yönünde mesaj verildi.

Mesajda Polat, dünya, Ortadoğu ve bölgede yaşanan savaşlar, çatışmalar ve toplumsal kırılmalara dikkat çekilerek, bayramın taşıdığı barış, kardeşlik, eşitlik ve adalet değerlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Bayramların; ölümün değil yaşamın, hukuksuzluğun değil hakkın, çatışmanın değil barışın egemen olduğu günler olması gerektiği vurgulandı.

Demokratik Toplum ve Eşit Yurttaşlık Vurgusu

Açıklamada, farklı kimliklerin, inançların ve kültürlerin eşit ve özgür şekilde bir arada yaşadığı demokratik bir toplumun savunulduğu belirtildi. Herkesin anadilinde eğitim hakkına sahip olduğu, laik ve bilimsel eğitimin esas alındığı bir sistemin gerekliliğine dikkat çekildi.

Emek sömürüsünün ortadan kaldırıldığı, adaletin ve eşit yurttaşlığın hayata geçtiği bir düzen için mücadelenin sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, bu hedeflerin toplumsal barışın temel unsurları olduğu kaydedildi.

Savaşların Son Bulduğu Bir Gelecek Temennisi

Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde süren savaş ve çatışmaların sona ermesi gerektiği belirtilen açıklamada, halkların kendi geleceklerini özgürce belirleyebileceği bir düzenin mümkün olduğu ifade edildi. Kalıcı barışın sağlandığı bir geleceğin inşa edilebileceği vurgulandı.

Ramazan Bayramı'nın, demokratik bir çıkışı büyütmenin ve barış ile özgürlük taleplerini daha güçlü dile getirmenin bir vesilesi olarak görüldüğü aktarıldı.

Açıklamanın sonunda, Ramazan Bayramı'nın hakların, özgürlüklerin ve demokrasinin egemen olduğu bir gelecek umuduyla kutlandığı belirtilerek, bayramın tüm halklara barış, eşitlik ve özgürlük getirmesi temennisinde bulunuldu.

'Tüm halkların Ramazan Bayramı kutlu olsun. Cejna Ramazanê ya gelan pîroz be' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE