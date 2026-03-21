Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan ve Kaymakamlık personeli bayram dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kaymakam Aslan ve kaymakamlık personeli gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında şehit aileleri başta olmak üzere ilçe emniyet Müdürlüğü, Jandarma Karakol Komutanlığı, Hastane ve İtfaiye birimlerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde aziz şehitlerin aile ziyaretinde bayramları tebrik edildi, devletin her zaman yanlarında olduğu vurgulandı.

İlçe emniyet Müdürlüğü, Jandarma Karakol Komutanlığı, Hastane ve İtfaiye birimlerini ziyaret eden Kaymakam Aslan, görevi başında bulunan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek bayramlarını tebrik etti.

