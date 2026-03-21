Adıyaman Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Ramazan Bayramı münasebetiyle Kahta İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette, itfaiye müdürü Ahmet Yılanlı ve görev yapan itfaiye personeliyle bayramlaşan heyet, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Soysal, Ramazan Bayramı boyunca görevlerinin başında olan ekiplerin özverili çalışmasını takdir ettiklerini ifade ederek, 'Canla başla görev yapan tüm itfaiye personelimize teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyoruz. Onların üstün gayreti sayesinde vatandaşlarımız her zaman güvende' dedi.

Belediye Başkanı Hallaç ve AK Parti İlçe Başkanı Çelebi de görev başındaki personele iyi dileklerini iletti. Ziyaret sırasında ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi alan protokol, itfaiye teşkilatının fedakârca hizmet veren üyeleriyle sohbet ederek bayram coşkusunu paylaştı.

