6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’da yürütülen çalışmalar sürecinde aktif rol alan Vali Dr. Osman Varol, Besni’de anlamlı bir kararla onurlandırıldı. Besni Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda Vali Varol’a “Fahri Hemşehrilik Beratı” takdim edildi. İlçede gerçekleştirilen bu adım, deprem sonrası süreçte yürütülen çalışmaların ardından ortaya çıkan memnuniyetin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Başkan Alkan’dan Vefa Vurgusu

Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, yaptığı açıklamada Vali Varol’un görev süresi boyunca sergilediği yaklaşımın ilçede karşılık bulduğunu belirtti. Alkan, Varol’un görev anlayışında sadece idari bir duruş değil, aynı zamanda vatandaşla kurduğu iletişimin de etkili olduğunu ifade etti.

Deprem Sürecindeki Çalışmalar

Açıklamada, deprem sonrası dönemde yürütülen çalışmaların önemine değinilerek, koordinasyon ve sahadaki süreçlerin yönetiminde Vali Varol’un rolüne dikkat çekildi. İlçede yapılan hizmetlerin bu süreçte hız kazandığı ifade edildi.

Yeni Görev İçin Temenni

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aydın Valiliği görevine atanan Dr. Osman Varol’a yeni görevinde başarı dilekleri iletildi. Besni Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçe ile kurulan bağın devam edeceği belirtildi.