Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde eşini öldürüp, kuzenini ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

İddiaya göre, Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi'nde yaşayan M.D., dün gece evinde eşi Ö.D. ve kuzeni A.T.'yi uygunsuz şekilde yakaladı. Cinnet getiren şahsın kurşun yağdırdığı olayda eşi hayatını kaybederken, kuzeni ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesine sevk edildi. Ö.D.'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli M.D., kullandığı silahla birlikte polise teslim oldu. Kocaköy İlçe Emniyet Amirliğinde işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.