Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencileri taşıyan okul servisinin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Nevro mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 öğrenci ile servis sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı gözlem altında tutuldukları bildirildi.

Kazanın ardından Silopi Kaymakamı Çağlar Partal hastaneye giderek, yaralı öğrencileri ve sürücüyü ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Partal, hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Partal, 'Gürünlü bölgesinde bir okul servis aracımız kazaya karıştı. 4 öğrencimiz ve bir şoförümüz hafif şekilde yaralandı. Şu an hastanede kontrol altındalar. Tüm ailelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden korusun' dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.