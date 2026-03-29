İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği 'Anadolu Sohbetleri' programında polis ve bekçilere yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Bakan Çiftçi, bekçilerin görev alanını genişletecek bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, yalnızca gece değil gündüz de görev alabileceklerini söyledi.

'Bekçiler, Farklı Saatlerde Nöbet Tutabilecek'

Bekçilerin görevlendirileceği alanların valiliklerin yönetimi altında belirleneceğini ifade eden Bakan Çiftçi, ihtiyaç duyulan noktalarda çarşı ve mahalle bekçilerinin farklı saatlerde nöbet tutabileceğini aktardı.

'10 Bin Polis Adayı Erken Mezun Olacak'

Polis teşkilatına yönelik planlanan düzenlemelere de değinen Çiftçi, bu dönem Polis Akademisi'nden 10 bin adayın mezun olacağını duyurdu. Mezuniyet takviminin Eylül ayından Haziran başına çekileceğini açıklayan Çiftçi, bu sayede sahadaki personel sayısının artırılacağını vurguladı.

Yeni mezun polislerin göreve başlamasıyla birlikte çalışma sisteminde de değişikliğe gidileceğini belirten Bakan Çiftçi, ülke genelinde 12/36 saatlik çalışma düzenine geçileceğini söyledi. Bakan Çiftçi, bu düzenlemenin polislerin çalışma şartlarını iyileştireceğini ve motivasyonlarını artıracağını ifade etti.

Bakan Çiftçi ayrıca, polislerin çalışma koşullarını rahatlatmaya yönelik yeni adımların da hayata geçirileceğini dile getirdi.

Yapılacak düzenlemelerle hem bekçilerin hem de polislerin sahadaki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE

ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK