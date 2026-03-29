Türkiye'nin önemli doğal miraslarından biri olan Tuz Gölü, 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla etkili olan yağışlar ve kar erimeleri sayesinde yeniden su tutmaya başladı. İç Anadolu Bölgesi genelinde etkili olan yağışlar, kuraklıkla mücadele eden gölde su seviyesinin yükselmesine katkı sağlarken, uzun süredir kuruyan alanların yeniden suyla buluştuğu gözlendi. Göl yüzeyinde oluşan hareketli su tabakası ve genişleyen alanlar, ekosistemin kısmen de olsa nefes aldığını ortaya koydu.

Bölgede yapılan gözlemlerde, göl suyunun yer yer kızıl-kahverengi tonlara büründüğü dikkati çekti. Uzmanlar, bunun yağmur sularının çevredeki toprak yüzeylerinden taşıdığı mineral ve tortuların göle karışmasından kaynaklandığını ifade etti.

Siverek'ten bölgeyi gezmeye gelen Hüseyin Rüzgaresen, göldeki değişime dikkat çekerek, 'Daha önce buranın kurak halini görmüştük. Şimdi suyun yeniden gelmesi sevindirici. Renk değişimi de doğanın farklı bir yüzünü gösteriyor' dedi.

Son yıllarda ciddi su kaybı yaşayan Tuz Gölü'nde su seviyesinin geçmişte yüzde 10'lara kadar düştüğü ve göl alanının yaklaşık 90 yıl içinde yüzde 85 oranında küçüldüğü biliniyor. Uzmanlar, son yağışların sevindirici olmakla birlikte geçici bir rahatlama sağladığını, yeraltı sularının azalması ve kontrolsüz sulama nedeniyle kuraklık riskinin devam ettiğini vurguluyor.

Tuz Gölü kıyısında yağışların ardından su seviyesinin yükseldiği görülürken, yağmur sularının taşıdığı tortular nedeniyle göl yüzeyinde kızıl-kahverengi tonlar oluştu.

HABER: KONYA (PERRE) - Behçet ATABEK

