Kısık Sesleriz Ama Her Şeyi Derinden Hissederiz'

Aslan, açıklamasında toplumda görünmeyen ya da sesi duyulmayan kesimlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Bizler kısık sesleriz... Kalabalıkların içinde kaybolmuş gibi görünen, ama aslında her şeyi derinden hisseden, her haksızlığı yüreğinde taşıyan insanlarız. Sesimiz belki yüksek çıkmaz, meydanlarda bağırmayız, kendimizi anlatmak için çığlıklar atmayız; ama suskunluğumuz zayıflıktan değil, vakarın ve sabrın bir göstergesidir. Çünkü biz biliriz ki her söz zamanında kıymetlidir, her ses yerinde yankı bulur.'

'Mazlumların ve Kimsesizlerin Sesi Oluruz'

Toplumsal sorumluluk ve vicdan vurgusu yapan Aslan, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bizler kısık sesleriz... Görmezden gelinenlerin, unutulanların, kapılar yüzüne kapananların sesi oluruz. Bir yetimin gözyaşında, bir mazlumun duasında, bir garibin iç çekişinde saklıdır bizim hakikatimiz. Biz konuşmasak da vicdanımız konuşur, biz suskun kalsak da kalbimiz adaleti haykırır. Çünkü insan olmak, sadece konuşmak değil; hissetmek, anlamak ve gerektiğinde dimdik durmaktır.'

'Sessiz Ama Kararlı Bir Duruşumuz Var'

Aslan, sabır ve istikrarın önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

'Bizler kısık sesleriz... Ama bilinmelidir ki en derin nehirler sessiz akar. Gürültüyle değil, istikrarla yol alırız. Her zorluğa rağmen eğilmeden, bükülmeden, inandığımız değerlerden vazgeçmeden yürürüz. Bizim gücümüz bağırmakta değil, sabretmekte ve doğru zamanda doğru yerde durabilmektedir. Ve o gün geldiğinde, kısık sandığınız sesler bir araya gelir, hakikatin en gür sedasına dönüşür.'

'Davamız İnsanlık ve Adalettir'

Açıklamasında kırıcı olmadan var olmanın önemine değinen Aslan, şu ifadeleri kullandı:

'Bizler kısık sesleriz... Kırmadan, dökmeden, incitmeden var olmayı bilen; ama haksızlık karşısında da susmamayı öğrenen insanlarız. Bizim davamız ne makamdır ne de şöhret... Bizim davamız insanlıktır, adalettir, merhamettir. Ve bu değerler uğruna sessizce yürüyenler, aslında en büyük değişimi başlatanlardır.'

Aslan, açıklamasının sonunda, 'Kısık sesler bir gün birleşir ve o zaman yankısı sadece bir yerde değil, tüm vicdanlarda hissedilir' ifadelerine yer verdi.

'Kahta İçin Hayalimiz Var'

Kahta üzerine de değerlendirmelerde bulunan Aslan, ilçeye dair hedef ve duygularını şu sözlerle aktardı:

'Ben Kahta halkının bunları hak ettiği bir şehir olarak görmedim hiçbir zaman. Bu sokaklarda büyüdüm, bu sokakların tuzunu içime çektim, bu toprağın insanıyla sevindim, bu toprağın insanıyla üzüldüm. O yüzden Kahta benim için bir görev yeri değil; gönlümün yeri.'

'Bu Şehir Hepimizin Ortak Değeri'

Toplumsal birlik ve dayanışma vurgusu yapan Aslan, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

'Bir çocuğun gözlerindeki heyecanı görünce durup bakıyorum. Bir gencin hayalini dinlerken kendi gençliğimi hatırlıyorum. Bir büyüğümüz 'Allah razı olsun evladım' dediğinde, yaptığımız her işin anlamı katlanıyor.'

'Kimseyi Geride Bırakmayan Bir Şehir'

Engelli bireylerin yaşam koşullarına da değinen Aslan, şunları kaydetti:

'Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıran her adımda, aslında insanlığımızı büyüttüğümüzü düşünüyorum. Çünkü bir şehir; kaldırımlarıyla, parklarıyla, yollarıyla değil, kimseyi geride bırakmayan vicdanıyla güzeldir.'

'Yolumuz Uzun Ama Gönlümüz Bir'

Kahta'ya dair hayalini de paylaşan Aslan, şu ifadeleri kullandı:

'Ben bu şehri; çocukların korkmadan koşabildiği, gençlerin hayal kurmaktan vazgeçmediği, yaşlıların saygıyla anıldığı, engellerin bahane değil, birlikte aşılacak yollar olduğu bir yer olarak hayal ediyorum. Bu ilçede daha yapacak çok işimiz var. Ama şundan emin olun: Bu şehir için atılan her adımda samimiyet var, emek var, dua var.'

Aslan, açıklamasını 'Sizleri seviyorum! İyi ki varsın Kahta... Yolumuz uzun ama gönlümüz bir' sözleriyle tamamladı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - (Mustafa KAMIŞ)

Kaynak : PERRE