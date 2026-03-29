Genç Nesiller Derneği tarafından dernek gönüllülerinden gelen sorular doğrultusunda düzenlenen sağlık programında Diyetisyen Dilan Aydın ve Diyetisyen Gülistan Pulat, kadın danışanlardan gelen soruları yanıtladı. Programın moderatörlüğünü Dernek Genel Başkan Yardımcısı Handan Karaaslan Akgün üstlendi.

Regl Döneminde Beslenme Önerileri

Programda, Karaaslan'ın 'Regl döneminde beslenme tavsiyeleriniz nelerdir? Neler rahatlatıcı olabilir?' sorusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Diyetisyen Dilan Aydın, 'Bu dönemde ağrı ve ödem semptomları ağır geçebiliyor. Bu ağrıları ve ödemini azaltmak adına da magnezyumdan zengin beslenilebilir veya takviyeye alınabilir, ihtiyaç duyuluyorsa. Kabak çekirdeği kullanılabilir, badem kullanılabilir, muz kullanılabilir, yeşil yapraklı sebzeler kullanılabilir. Bunlar ağrı ve semptomları azaltır. Aynı zamanda bu süreçte ödem de çok fazla olacağı için mutlaka sıvı tüketimini artırmak gerekiyor. Yine ödemi artırıcı, azaltıcı, artan ödemi azaltıcı desteklerden de faydalanılabilir. Bunlar ananas tüketilebilir veya bitki çaylarından faydalanılabilir' dedi.

Aydın, 'Bitki çaylarını öneriyorsunuz bu dönemde. Bir de tuzlu beslenmesinler değil mi bu dönemde?' sorusuna ise 'Evet' yanıtını verdi.

Hamilelik Öncesi Beslenme 'Hamilelik öncesi beslenmede nelere dikkat etmeliyiz?' sorusuna yanıt veren Diyetisyen Gülistan Pulat, 'Bizim için aslında önemli olan şey, hamilelik öncesinde ideal ağırlıkta olması. Yani kadınlar için ideal ağırlıkta oldukları zaman bir de önemli süreç zaten onun bebeğin gelişimine yönelik. Burada da ne oluyor? Folik asit takviyeleri oluyor, demir takviyeleri oluyor. Bunları hem besin ihtiyaçlarıyla hem de vücudun takviyelerini, depolarını doldurarak ve beyin gelişimine destek oluyoruz. Bunun için öncesinden takviyeler' ifadelerini kullandı.

Pulat, 'Folik asit özellikle tavsiye ediliyor. Siz ne zaman verirsiniz süreç olarak?' sorusuna ise, '3 ay yeterli olacaktır. Kişiye göre değişmekte bu aslında. Hani değerleri çok da düşük olduğu zaman biliyorsunuz ki kan değerlerine bakmadan da yorum yapmak olmaz. Kan değerlerinin durumuna göre 3-6 ay başlangıç seviyesi yapılmalı. Kadınlar ideal ağırlıkta olduğu zaman gebelik sürecini çok daha kolay ve rahat atlatabiliyorlar. Ama ağırlıkları yüksek olduğu zaman bu sonrasında, işte gebelik, gestasyonel diyabet dediğimiz, gebelikte şeker ortaya çıkabiliyor. O yüzden kilo kontrolü çok önemli' dedi.

Emzirme Döneminde Beslenme

'Emzirme döneminde kalori ve besin ihtiyacını nasıl karşılarız?' sorusuna yanıt veren Diyetisyen Dilan Aydın, 'Emzirme döneminde toplumda şöyle bir algı var: 'Sanki çok yemen gerekiyor, daha fazla enerjiye ihtiyacın var. Yersen süt olur, sütün artar' gibi düşünceler var. Aslında emzirme döneminde ihtiyacımız olan yaklaşık 300-500 kalori kadar bir ekleme yapmamız gerekiyor, kalori olarak baktığımız zaman. Bireye göre değişiklik gösteriyor ama ihtiyacımızın üstüne bir 300-500 kalori kadar bir ek yapmamız gerekiyor. Bu çok yüksek bir miktar değil ama toplumda maalesef daha fazla yemeğe teşvik ediliyor. Özellikle şekerli gıdaların, şekerli ürünlerin sütü artıracağına inanılıyor. Mutlaka buna dikkat etmek gerekiyor. Basit karbonhidratlardan uzak durmak gerekiyor. Çok fazla yemelerine gerek yok. Kompleks karbonhidratlara daha ağırlık verilmesi gerekiyor' dedi.

Aydın, 'Yine burada da protein ihtiyacı artacağından dolayı mutlaka kaliteli protein kaynakları, süt grubundan, süt-yoğurt grubundan mutlaka 300-500 gram kadar gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Kaliteli proteinler yine kullanılması gerekiyor. Et grubuna mutlaka et, yumurtayı beslenmeye dahil etmek gerekiyor. Yağlı tohumlardan fındık, fıstık, badem, ceviz eklenebilir, sağlıklı alternatifler olarak. Meyve sebze tüketimini de zaten günde 5 porsiyon kadar mutlaka eklemek gerekiyor. Emzirme döneminde en önemli şey, süt verimini artıran şey su tüketimidir. Mutlaka buna dikkat etmek gerekiyor. Sütün kalitesini bile artırıyor diyebiliyoruz' ifadelerini kullandı.

Anne Sütünün Önemi

'Anne sütünün altıncı aydan sonra mı, dokuzuncu aydan sonra mı su verilmesi gerekir?' sorusuna yanıt veren Diyetisyen Dilan Aydın, 'İlk anne sütü kolostrumla başlıyor zaten. Bu daha yoğun içerikli bir süt. Çok mucizevi bir şey. Ama anne sütünün içeriği bebeğin ayına göre, ihtiyacına göre değişiyor. O yüzden mutlaka her bebeğe mümkünse anne sütü mutlaka verilmesi gerekiyor. Altın değerinde. En kıymetli besin anne sütü bebek için. Mutlaka verilmesi gerekiyor. Zaten burada bu süreci de yine bir beslenme uzmanıyla birlikte yürütüldüğü zaman, gerçekten iyi bir şekilde planlandığında, bebeğin gelişimi için de anne sağlığı için de çok olumlu katkıları var' dedi.

Aydın, 'Yalnız toplumda şu an artan bir obezite ve şeker, diyabet problemi var. Bence bu doğumdan itibaren başlıyor değil mi, anne sütünün verilme sürecinde?' sorusuna ise, 'Kesinlikle, mutlaka mümkünse anne sütü çocuklara verilmelidir. Şu an literatürde 2 yaşına kadar deniliyor. Ama biz olabildiğince faydalanmasını istiyoruz bebeğin. Alabildiği kadar alsın. Anne ile bebek arasındaki bağ da güçleniyor' yanıtını verdi.

Demir Eksikliği ve Beslenme

'Kadınlarda sık görülen demir eksikliği için nasıl bir beslenme önerirsiniz?' sorusuna yanıt veren Diyetisyen Gülistan Pulat, 'Özellikle kadınlarda ergenlik çağıyla beraber, regl döneminin de başlamasıyla ve gebelikten de kaynaklı, yanlış beslenmeden de kaynaklı demir takviyeleri düşük oluyor. Ama bizim için önemli olan şey demiri nereden alıyoruz? Etten, yumurtadan, sebzeden alıyoruz. Demirin emilimini sağlamak için C vitamini ile beraber almamız lazım. Etli bir yemek yapıyorsanız yanına mutlaka limonlu bir salata yapın. C vitamini demirin emilimini 2-3 kat artırıyor' dedi.

Pulat, 'Süt-yoğurt grubu, çay ve kahve tüketimi demir emilimini azalttığı için yemekten 1-2 saat sonrasında tüketilmeli' ifadelerini kullandı.

Menopoz ve Kilo Kontrolü

'Menopoz döneminde, kadınlar kilo kontrolünü nasıl sağlanmalıdır?' sorusuna yanıt veren Diyetisyen Dilan Aydın, 'Bu dönemde hormon dengesi değiştiği için östrojen azalmasıyla birlikte vücut yağı da kullanılması daha fazla oluyor. O yüzden mutlaka beslenme planlanmalı, egzersiz yapılmalı. Osteoporoz riskine karşı kalsiyum ve D vitamini takviyeleri uzman kontrolünde alınmalı' dedi.

Tiroit Hastalıkları ve Beslenme

'Kadınlarda tiroit hastalıkları beslenmeyi nasıl etkiler? sorusuna yanıt veren Diyetisyen Gülistan Pulat, 'Hipertiroidi, hipotiroidi ve Haşimato gibi durumlarda beslenme kişiye göre planlanmalıdır. Günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmemelidir. Fiziksel aktivite, düzenli uyku ve öğün atlamamak önemlidir' ifadelerini kullandı.

Kas Kaybı ve Diyet

Diyet yaparken kas kaybı yaşamamak için nelere dikkat edilmelidir' sorusuna yanıt veren Diyetisyen Dilan Aydın, 'Kas kaybını önlemek için mutlaka egzersiz yapılması şart. Diyet tek başına çözüm olmuyor. Yeterli protein alınmalı. Takviyeler kontrollü kullanılmalıdır. Kas kütlesini artırmak noktasında beslenmede mutlaka kaliteli protein kaynaklarından faydalanmamız gerekiyor. Yeterli protein almamız gerekiyor. Eğer bunu diyetle karşılayamıyorsak o zaman dışarıdan protein takviyesi alabiliriz. Spor salonlarında verilen takviyelerde, özellikle böbreklere büyük bir yük bindiği için böbrek yetmezliğine varan ciddi sağlık sorunlarına sebep olabildiğinden mutlaka kontrollü bir şekilde alınması gerekiyor. Temelde beslenme ile çözmek gerekiyor. Sonrasında eğer ihtiyaç varsa takviyelerle desteklenebilir' dedi.

Sağlıklı kilo verme süreci

'Kadınlar için sağlıklı kilo verme süreci nasıl olmalı, Sağlıklı bir süreçte aylık kaç kilo vermeliyiz?' sorusunu yanıtlayan Diyetisyen Gülistan Pulat, 'Burada aslında sormak istedikleri şey, ayda kaç kilo sağlıklıdır. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki aylık 4 ile 6 kilogram arası yeterli. Ama bu tabii ki fiziksel aktivite düzeyine göre artış da gösterebilir, azalış da gösterebilir. Önemli olan dediğim gibi o süreci bırakmamak ve devam etmek. 500 gram bile verseniz, aylık 2 kilogram yapıyor. O 2 kilogramı elinize verip taşıyın desek az gelir belki ama taşımakta zorlanırsınız' ifadelerini kullandı.

Cilt, saç ve tırnak sağlığı

'Kadınlarda cilt, saç ve tırnak sağlığı için hangi besinler öne çıkar?' sorusuna ilişkin açıklama yapan Diyetisyen Dilan Aydın, 'Biz danışanlarımız geldiği zaman mutlaka kan bulgularının değerlendirilmesi gerekiyor. Bir kişinin eğer vücudunda herhangi bir vitamin, mineral eksikliği varsa bu özellikle kadınlarda demir eksikliği, B12 vitamin eksikliği, biyotin dediğimiz saç, deri ve tırnak yapısında olan protein eksikliğinden olabiliyor. Burada mutlaka yeterli ve dengeli beslenmeyi sorgulamak gerekiyor. Belki kişi yetersiz beslendiği için demirden fakir ya da B12 kaynaklarını tüketmiyorsa bazı özel durumlar olduğunda mutlaka bunları sorgulamak gerekiyor. Tedavi edilmesi gerekiyorsa, takviye alınması gerekiyorsa, beslenmenin düzenlenmesi gerekiyorsa mutlaka buna göre hareket edilmesi gerekiyor. Bazen bunu beslenmeyle çözemiyoruz maalesef. Özellikle toplumda demir eksikliği ve B12 vitamin eksikliği çok yaygın. Bu nedenle takviyeleri düzenli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Kullandıktan sonra yine değerlendirmek gerekiyor. Dediğim gibi protein kaynakları, kabak ve yağlı tohumlar çok olumlu sonuçlar veriyor. Evet, aslında burada bağırsak sağlığımız çok önemli. Bağırsaklarımız ne kadar sağlıklıysa biz de o kadar sağlıklıyız. Bu noktada probiyotik beslenmek çok önemli. Yoğurt, kefir, ayran gibi besinleri tüketmek, turşu gibi ürünlerden faydalanmak önemli. Ancak tansiyon hastaları ve kalp damar rahatsızlığı olan kişilerin bu ürünleri tüketirken kontrollü olması gerekiyor. Gün içerisinde en az 10-12 bardak, yaklaşık 2-2,5 litre su tüketmek hem saç sağlığı hem de genel sağlık açısından oldukça önemlidir. Aslında bütün vücudumuzun suya ihtiyacı var. Özellikle kış aylarında su tüketimi unutulabiliyor. Bu nedenle hatırlatıcılar kullanarak su tüketimini artırmak gerekiyor' dedi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK- Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE