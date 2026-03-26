Teknik ekiple birlikte yaptığı inceleme esnasında değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Mehmet Şirik, “Altınşehir Mahallemizde yapılması planlanan 100 yataklı Devlet Hastanesi projesinin ihalesi Bakanlığımızca tamamlanmış olup, yer teslimi için arsa alanında incelemelerimizi gerçekleştirdik. Bu proje, Adıyaman’ın sağlık altyapısını güçlendirecek ve halkımıza daha modern, daha erişilebilir hizmet sunacaktır.”şeklinde konutu.

Prof. Dr. Mehmet Şirik, sağlık yatırımlarının toplum için taşıdığı öneme dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık, geleceğin en büyük yatırımıdır. Her yeni hastane, bir umut kapısıdır. Sağlıklı toplum, güçlü Adıyaman demektir.”

Projelerin 2026 yılı içerisinde tamamlanarak yapım ihalesine geçilmesinin planlandığını belirten Prof. Dr. Mehmet Şirik, bu süreçte halkın ihtiyaç ve taleplerinin dikkate alınacağını, en modern standartlarda bir sağlık merkezi oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Konuşmasının sonunda Prof. Dr. Mehmet Şirik şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman’ın her köşesinde vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki; sağlıkta güçlü adımlar, geleceğe güvenli yarınlar kazandırır. Bu önemli yatırımın Adıyaman halkına hayırlı olmasını diliyorum.”

Muhabir: Adıyamanlılar Net