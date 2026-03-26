Türkiye İşsizlik Oranında Son Dönemin En Düşük Seviyesini Yakaladı

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan güncel iş gücü verilerini analiz eden Işıkhan, istihdam odaklı politikaların kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekti.

İşsizlik Oranı Son 21 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi

Orta Vadeli Program (OVP), Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) ve çalışma hayatını iyileştirmeye yönelik adımların 2025 yılında somut başarılar getirdiğini belirten Işıkhan, işsizlik oranının yüzde 8,3 seviyesine inerek 2012 yılından bu yana en düşük düzeye ulaştığını vurguladı. 2025 yılı verilerine göre işsiz sayısının bir önceki yıla oranla 147 bin kişilik bir azalışla 2 milyon 966 bin kişiye düştüğünü kaydeden Bakan Işıkhan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Aynı dönemde kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 11,3'e geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı, 1 puan azalarak 2005'ten beri en düşük seviyesi olan yüzde 15,3'e geriledi. Kadınların ve gençlerin çalışma hayatına katılımlarını artırmak için yürüttüğümüz programlarımızın olumlu sonuçlarını her geçen gün daha fazla almaya devam edeceğiz. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 566 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 49, iş gücü 35 milyon 533 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İş gücümüz ve çalışma hayatımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ekonomi modelimizin parolası olan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı uygulamayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı bu temeller üzerinde yükselecek."



