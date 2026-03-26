Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılında başlattığı 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalar, önemli sonuçlar ortaya koydu. Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde (SHM) sunulan beslenme danışmanlığı hizmetleriyle vatandaşlar toplamda 513 bin kilo verdi.

Bakan Memişoğlu: 513 Bin Kilo Verildi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de 10 milyon insanımızın kilosunu ölçtük. Bu kampanyaya katılıp sağlıklı hayat merkezlerimizde takip ettiğimiz 211 bin vatandaşımız ideal kilosuna ulaştı. Şimdiye kadar Türkiye'de bu kampanyayla 513 bin kilo verildi' dedi.

10 Milyon Kişi Taramadan Geçti

10 Mayıs - 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ölçümlerde 10 milyon vatandaşın boy ve kilo verileri alındı. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların yaklaşık yüzde 45'inin fazla kilolu, yüzde 25'inin ise obezite sınırlarında olduğu belirlendi.

En Fazla Kilo Verilen Şehirler Açıklandı

Kampanya kapsamında en fazla kilo kaybının yaşandığı iller İstanbul (51 bin 81 kilogram), Denizli (35 bin 113 kilogram) ve Van (27 bin 634 kilogram) olarak sıralandı.

Ortalama kilo kaybı dikkate alındığında ise Bartın, Edirne, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri ilk beş il arasında yer aldı.

Danışmanlık Takibinde İstanbul İlk Sırada

Beslenme danışmanlığı hizmetlerinden düzenli olarak yararlanan vatandaş sayısında İstanbul 13 bin 75 kişi ile ilk sırada yer aldı. Antalya 10 bin 901 kişi ile ikinci, Van ise 8 bin 738 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Ücretsiz Destek Hizmetleri Sunuluyor

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri başta olmak üzere Toplum Sağlığı Merkezleri ve Obezite Merkezlerinde vatandaşlara ücretsiz beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite yönlendirmesi ve psikolojik destek hizmetleri sunulmaya devam ediyor.

