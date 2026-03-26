Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesi'nde bulunan Çobanlı 1 Etap TOKİ Depremzede Konutları'nda etkili yağışın ardından altyapı sorunu yaşandı. İddiaya göre, kanalizasyon şebekesinin patlaması sonucu lağım suyu binaların bodrum katlarına doldu.

Konut sakinleri, yaşanan taşkın nedeniyle evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, yetkililere ulaşmakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

'Lağım Sularında Yaşıyoruz'

Site sakinleri, 'Kanalizasyon patladı, lağım suları evlerimize kadar girdi. Bodrum katlarımız tamamen doldu. Aradığımız yerlerden dönüş alamıyoruz. Lağım sularında yaşıyoruz. Bu şekilde devam ederse hastalıklar baş gösterecek' ifadelerini kullandı.

'Çözüm Bekliyoruz'

Yaşanan olayın ardından vatandaşlar, altyapı yetersizliğine dikkat çekerek kalıcı çözüm talep etti. Sorunun uzun süredir devam ettiğini öne süren site sakinleri, yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istedi.

Bölge sakinleri, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını bekliyor.

Kaynak : PERRE