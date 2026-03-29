Başkan yardımcısı Özçakmak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alican Uludağ hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret', İsmail Arı hakkında ise 'yanıltıcı bilgi yaymak' iddiasıyla başlatılan süreç sonrası tutuklama kararlarını eleştirdi.

Gazeteciler Susturulamaz

Özçakmak, yazılı açıklamasında gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin engellenemeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Gazeteciler, haber üretme ve paylaşma hakkından mahrum bırakılamaz. Olayları gözlemlemek, kaydetmek ve kamuoyuna aktarmak mesleğin temel sorumluluğudur. Sadece yazmayı tercih etmediklerinde susturulabilirler.'

'Basın Özgürlüğü Demokratik Yaşamın Temelidir'

Basın özgürlüğünün demokratik toplumların vazgeçilmez unsuru olduğunu belirten Özçakmak, gazetecilere yönelik müdahalelerin toplumsal sonuçlarına dikkat çekti. Açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

'Zayıf bir demokrasi, toplumların geleceğini görememesine yol açar. Gazetecilerin engellenmesi halkın bilgiye ulaşmasını sınırlar ve demokratik denetimi zayıflatır. Bu nedenle Alican Uludağ ve İsmail Arı'nın derhal serbest bırakılması gerekir.'

'Müdahaleler, Demokrasilere Darbedir'

Gazetecilerin bağımsız şekilde çalışmasının demokratik denetim ve hesap verebilirlik açısından hayati olduğunu vurgulayan Özçakmak, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

'Basın mensupları yalnızca yazmayı tercih etmediklerinde susturulabilir. Her türlü müdahale, bugün ve yarının demokrasilerine ciddi bir darbe anlamına gelir. Basın özgürlüğü, yalnızca medya çalışanlarının değil, toplumun bilgiye erişim hakkının temel güvencesidir.'

'Gazetecilik, Vazgeçilmez Bir Araçtır'

Açıklamada ayrıca, basın özgürlüğünün korunmasının demokratik toplumlar açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Özçakmak, şu ifadeleri kullandı:

'Gazetecilerin engellenmesi, halkın bilgiye ulaşmasını sınırlar, demokratik mekanizmaların işleyişini zayıflatır ve toplumun geleceğini belirsiz hâle getirir. Gazetecilik, sadece mesleki bir görev değil, toplumsal farkındalığın sağlanması için vazgeçilmez bir araçtır.'

Ne Olmuştu?

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ ve BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturma dosyalarında Alican Uludağ hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret', İsmail Arı hakkında ise 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamaları yöneltildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki gazeteci de adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan gazeteciler hakkında tutuklama kararı verildi. Karar, basın meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli gazeteci dernekleri tarafından eleştirildi.

Türkiye'de ve uluslararası basın kuruluşları nezdinde yapılan açıklamalarda, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılmasının basın özgürlüğüne aykırı olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Açıklamalarda, gazetecilerin serbest bırakılması çağrıları öne çıktı.

Kaynak : PERRE

ADIYAMAN (PERRE) - Murat KAYIŞ