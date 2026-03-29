Adıyaman'ın simgesi haline gelen, Adıyaman kale eteğinde bulunan yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin önünde muhakkak fotoğraf çektirdiği şehir logosu Adıyaman Kalesi önünde ki yerini yeniden aldı. Üzerinde 'Adıyaman barış ve huzur kenti' yazılı şehir logosunun yeniden yerine konulması kale önünde büyük bir ilgiyle karşılandı.

Adıyaman yazısının yenilenerek yerine koyulmasının ardından kale eteğinin eski günlerine döndüğü görülürken, şehir logosunu yeniden yerinde gören vatandaşlar Adıyaman yazısı önünde bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

Ne olmuştu?

Adıyaman eski Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu zamanında yaptırılan ve üzerinde 'Adıyaman barış ve huzur kenti' yazılı şehir logosu yıprandığı gerekçesiyle yerinden kaldırılmıştı. Bir anda Adıyaman simgesi halinde gelen logoyu yerinde göremeyen vatandaşlar konuya tepki gösterse de gerçek kısa bir süre sonra anlaşılmıştı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN-Berfin GÜRBÜZ

