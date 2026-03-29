Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak belirlendi. Kadınlar erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor. İşte yaşam süresinde öne çıkan iller şu şekilde sıralandı;

Trabzon En Sağlıklı şehir oldu!

İlk Sırada Trabzon yer alırken, Trabzon'da Kadınların ortalama 83,8 yıl Erkeklerin ortalama 76,8 yıl, Ortalama: 80,3 yıl yaşam süresi belirlendi.

2-Tunceli

Kadın: 84,1 yıl

Erkek: 77,0 yıl

Ortalama: 80,3 yıl

3-Ordu

Kadın: 83,0 yıl

Erkek: 77,2 yıl

Ortalama: 80,0 yıl

4. SIRADA Ordu,5. Sırada Bayburt,6. Sırada Samsun,7. Sırada Sinop,8.sırada Sivas,9.sırada Aksaray,10. Sırada ise Zonguldak yer aldı.

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Sibel TURAN