Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde 28-29 Mart tarihlerinde hava koşullarına ilişkin uyarılarda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, yağışlar Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı başta olmak üzere Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olacak. Yağışların, iç kesimlerin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sarı Kodla Uyarı Yapılan İller: Ankara, Antalya, Bolu, Isparta, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğuda ise normal seviyelerde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Marmara'nın güney, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar riskine dikkat çekildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Bölgeler ve Beklenen Hava Durumu

Marmara: Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı geçecek.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç Anadolu: Bölge genelinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağış etkili olacak.

Batı Karadeniz: Aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz: Aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek yerlerde karla karışık yağış; çığ riski yüksek.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağış şeklinde olacak.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinde sağanak etkili olacak, Siirt çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, vatandaşların olası sel, su baskını, rüzgar ve ulaşım aksaklıklarına karşı yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerekiyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK