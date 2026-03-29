İran, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırıda ABD'ye ait yüksek maliyetli bir askeri varlığı hedef aldı. Yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki E-3 AWACS erken uyarı uçağının hasar gördüğü bildirildi. 'Uçan radar' olarak bilinen bu sistem, ABD'nin bölgedeki operasyonel kapasitesi açısından kritik öneme sahip.

E-3 AWACS Uçağı Hasar Aldı

ABD ve bölgedeki kaynaklar, saldırıda E-3 Sentry AWACS'in yanı sıra yakıt ikmal uçaklarının da zarar gördüğünü ve bazı Amerikan askerlerinin yaralandığını aktardı. Hava sahasını geniş ölçekte tarayarak düşman unsurları tespit eden ve savaş uçaklarını yönlendiren E-3 AWACS'in devre dışı kalması, ABD için stratejik bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Saldırı, Gerilimi Tırmandırıyor

Uzmanlar, Prens Sultan Hava Üssü'nün ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli operasyon merkezlerinden biri olduğunu ve saldırının İran'ın doğrudan askeri kapasitesini gösterdiğini belirtiyor. Son dönemde üs ve enerji altyapılarını hedef alan İran operasyonları, savaşın kapsamını genişletti.

Bölgedeki Savaş Yayılıyor

28 Şubat'ta başlayan çatışmalarda İran, ABD ve İsrail hedeflerinin yanı sıra Körfez ülkelerindeki askeri üsleri de vurdu. Aynı süreçte Husilerin İsrail'e saldırısı, çatışmanın coğrafi olarak genişlemesine yol açtı. ABD, bölgeye binlerce asker sevk ederek varlığını güçlendirirken, Pentagon olası kara operasyonlarını da değerlendiriyor.

ABD ve İsrail'in Saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında süren müzakerelere rağmen 28 Şubat'ta İran'a askeri operasyon başlattı. İran ise İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn gibi ülkelerde karşı saldırılar düzenledi. Operasyonlarda, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

