Adalet Bakanlığı, merkez teşkilatı, adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere toplam 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru tarihleri ve detaylar, resmi ilan yayımlandığında netlik kazanacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden aktif olacak Adalet Bakanlığı/İş Başvuru ekranı aracılığıyla yapılacak. İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonlarında, adaylar önce merkezi sınav puanlarına göre sıralanacak; her bir öğrenim düzeyi için ilan edilen kadronun üç katı aday, boy ve kilo şartlarını sağlayarak sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Açılması beklenen kadrolar arasında İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), Zabıt Katibi, Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen ve Tekniker, Hemşire ve Sağlık Teknikeri, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı, Mühendis ve İstatistikçi ile İşaret Dili Tercümanı ve destek personeli (Aşçı, Şoför, Hizmetli, Kaloriferci) yer alıyor.

Bakanlık, ilan yayımlandığında başvuru detaylarını ve kadro dağılımını kamuoyuyla paylaşacak.

