Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1970 Gediz depreminin 56. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen konferansa katıldı. Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, Kütahya ve çevresindeki fay hatlarını değerlendirerek özellikle Simav fayı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Simav fayının stresini tam olarak boşaltmadığını ifade eden Üşümezsoy, fayın 25-30 kilometre uzunluğunda olduğunu ve tek parça kırılması halinde 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli taşıdığını belirtti. Üşümezsoy, '5.9 büyüklüğündeki 2011 depremi bu süreci tamamlamadı. Simav'ın bu fayın üzerine kurulmuş olması riski artırıyor' dedi.

Kütahya'daki deprem hareketliliğini 'piyano tuşlarına' benzeten Üşümezsoy, asıl riskin Simav, Sındırgı ve Gediz hattında yoğunlaştığını, Kütahya merkezin ise daha düşük risk taşıdığını vurguladı.

HABER: KÜTAHYA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK