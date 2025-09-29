Şeriban ÖZÇAKMAK – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde son 20 saat içerisinde büyüklükleri 1.0 ile 5,4 arasında değişen 234'ten fazla sarsıntı meydana geldi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, bugün saat 01.48'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik gibi çevre illerden de hissedildi.

İlk belirlemelere göre, bir herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya’da yaşanan depremlere ilişkin, “Kütahya’da, artçı depremler devam ediyor. Bölge Kuzey-Güney yönlü gerilme altında. Anadolu Levhasının batıya doğru kaçışına bağlı. Normal atımlı bir fay. Depremin hangi fayda olduğu, yönleri belirtilmelidir” dedi.

Kaynak : PHA