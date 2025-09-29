Şeriban ÖZÇAKMAK – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde yapılan operasyonlarda, 537 vatandaşı, 984 milyon TL dolandıran şebekeni çökertildiğini ve 41 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tekirdağ merkezli 18 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesine” yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 46 şüpheliyi yakaladık! 41'i tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı, 984 Milyon TL dolandıran şebeke çökertildi.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürümüzü, Asayiş Şube Müdürlüğümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz!"

