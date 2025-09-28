“Şair’in mirası şiirleridir”

Perre Haber Ajansı Kültür-Sanat Haberleri Editörü ve şair Murat Kayış, Bakiler’in vefatının edebiyat dünyasında büyük bir boşluk yarattığını belirterek, ustaya duyduğu saygıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Şair'in mirası şiirleridir ve biz, şiirlerine sahip çıkarak anısını yaşatmaya devam edeceğiz. Yavuz Bülent Bakiler, derin duygunun tanımını şiirlerindeki imgelemelerinde yansıtmış, şair olabilmenin inceliğini izah yeteneğinde sergileyebilmiş zarif bir üstadımızdı. Dili en sade ve en doğru şekilde kullanabilmesi her zaman takdir edilmiştir. Birçok alanda başarılara imza atan bu büyük isim, sanatseverlere ilham kaynağı olmuştur.”

Bakiler’in şiirleriyle büyüyen bir kuşaktan geldiğini söyleyen Kayış, “Birçok şiirini defalarca seslendirdim. En çok beni etkileyen ise ‘Şaşırdım Kaldım İşte’ şiiridir. İlk dinlediğimde günlerce etkisinde kaldım ve bu etkiyle o şiire bir nazire yazdım.” dedi.

Türk edebiyatının zarif sesi: Yavuz Bülent Bakiler

23 Nisan 1936’da Sivas’ta doğan Yavuz Bülent Bakiler, kökleri Azerbaycan’ın Karabağ bölgesine dayanan bir ailenin çocuğuydu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya’da tamamlayan Bakiler, 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Kariyeri boyunca gazetecilik, avukatlık, yöneticilik ve kamu görevlerinde bulunan Bakiler; TRT Ankara Radyosu’nda kültür programları hazırladı, Adalet Partisi’nde aktif siyasette yer aldı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı yaptı. 1994 yılında emekli olduktan sonra yazı ve düşünce dünyasına katkılarını sürdürdü.

Bakiler’in ilk şiiri 1953’te Türk Sanatı dergisinde yayımlandı. Daha sonra uzun yıllar Tercüman ve Türkiye gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 2022’de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne, aynı yıl Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

Bir kuşağın hafızasına kazınan şiir

Bakiler, Türk şiirinde sade dili, güçlü imge dünyası ve içten duygularıyla iz bıraktı. Şairin en bilinen şiirlerinden biri olan “Şaşırdım Kaldım İşte”, derin aşk ve teslimiyet duygusunu yansıtan dizeleriyle hafızalara kazındı:

ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE

Sözde, senden kaçıyorum doludizgin atlarla,

Bâzan sessiz sedasız, ipekten kanatlarla,

Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla,

Karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla…

(...)

Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki n’emsin?

Bazan kızkardeşimsin, bazan öpöz annemsin,

Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin,

Eksilmeyen çilemsin,

Orada ufuk çizgim, burda yanım yöremsin,

Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin,

Çaresizim, çaremsin.

Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki n’emsin?

Murat Kayış’tan ustaya saygı duruşu: “Sönmeyen Kandil”

Perre Haber Ajansı Kültür-Sanat Editörü Murat Kayış, Bakiler’in “Şaşırdım Kaldım İşte” şiirine duyduğu hayranlığı göstermek amacıyla bir nazire kaleme aldı. “Sönmeyen Kandil” adlı bu şiir, ustaya bir saygı duruşu niteliği taşıyor:

Sönmeyen Kandil

Karşıma çıkıyorsun en sert rüzgarlarla

Tufan oluyor yeryüzü yüzüme en derin sınavlarla

Bedenimden caydım ruhunda kaldım

Sen diye baktığım ufuklarda

Aklımdan çıkmıyorsun baharlarla

Asılıyken küllenmiş acılar zihnin doruklarında

Saklıyken dünyadan arınmış dermanlar göğün kalburunda

Rüyama gel istiyorum kutlu bayramlarla

Ver beni sendeki beni

Öksüz nefesimi

Çağlayan sesimi

Sensizlik direnişimi

Süsle gönlümü günahsız bakışlarınla

Bir gün gelir de tutarsan ellerimi

Yüzyıllık aşklar aşıklar duysun serzenişimi

Kahinler yazsın durmasın bendeki seni

“Hatırası şiirlerinde yaşayacak”

Yavuz Bülent Bakiler, 28 Eylül 2025’te 89 yaşında hayata veda etti. Türk edebiyatında derin izler bırakan şairin cenazesi İstanbul’da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Murat Kayış, “Şairi yaşatan onun kelimeleridir. Yavuz hocanın hatırası şiirlerinde yaşamaya devam edecek. Biz de bu mirasa sahip çıkarak onu her daim anacağız.” dedi.

