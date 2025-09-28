Yoğun katılımla gerçekleşen kongrede demokrasi vurgusu

CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı’nın 39. Olağan Kongresi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan kongreye CHP İl Başkanı Engin Doğan, Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, CHP Malatya İl Başkanı ve Divan Başkanı Barış Yıldız, Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, parti yöneticileri, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından divan heyeti oluşturularak kongre gündemi görüşülmeye başlandı. Açılış konuşmalarının ardından söz alan Divan Başkanı Barış Yıldız, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve İl Başkanı Engin Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü demokrasi geleneğine vurgu yaparak, yaklaşan seçimlerde partinin hedeflerini dile getirdi.

Tutdere: “İktidarın kongresini yapıyoruz”

Kongrede konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, partililere teşekkür ederek yerel seçimlerin ardından gelinen noktaya dikkat çekti:

“Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin Adıyaman’da iktidar olduğu bir ilçe kongresini yapıyoruz. Bu onur ve gurur hepinizin emeğiyle oldu. 31 Mart seçimleri, Adıyaman tarihinde halkın başarısı olarak yerini almıştır. Halkımız bize güvenerek bu kentin yönetimini emanet etti. Biz de bu emaneti layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.”

Tutdere, deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi vererek altyapı, üstyapı, içme suyu, kanalizasyon, kesimhane, halk ekmek fabrikası ve kreş projeleriyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Belediyenin kendi kaynaklarıyla yeni hizmet binasını hayata geçirdiğini belirten Tutdere, tüm çalışmaların parti kimliği gözetilmeksizin, kentte yaşayan herkese eşit şekilde sunulduğunu ifade etti.

“Adıyaman’ın tüm sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. İçme suyu, altyapı, yol, kreş gibi her başlık bizim sorumluluğumuzdur. Bu mesele parti meselesi değil, memleket meselesidir. Bundan sonra da ayrışmadan, bölünmeden, el birliğiyle Adıyaman’a hizmet edeceğiz.”

İl Başkanı Doğan: “Tek hedef iktidar”

CHP İl Başkanı Engin Doğan ise konuşmasında örgüt çalışmasının önemine vurgu yaptı. Partinin başarısının seçim günleriyle sınırlı olmadığını belirten Doğan, emek, liyakat ve örgütlü mücadelenin önemini vurguladı:

“Bizim mevkilerle, kariyer planlarıyla işimiz yok. Tek hedefimiz iktidar olmaktır. Partimizin kapısı her zaman açık olmalı, seçim günü de açık kalmalıdır. Ayrışmadan, bölünmeden, birlikte mücadele ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyacağız.”

Kılınç: “Bu görev vizyonumuzun yansımasıdır”

Kongrede başkanlık için mavi listeyle yarışan Ercan Kılınç, konuşmasında örgütlenmenin ve katılımcı yönetimin önemini vurguladı:

“Merkez İlçe Başkanlığı için çıktığım bu yolda önceliğimiz partimizin gücünü artırmak, gençlerin ve kadınların toplumdaki rolünü daha görünür kılmaktır. Bu görev bir koltuk meselesi değil, vizyonumuzun ve ideallerimizin bir yansımasıdır. Daha demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışacağız.”

Kılınç, delegelere hitaben yaptığı konuşmada delege listesine ulaşmada yaşadığı zorluklara da değinerek, “Değişimin zamanının geldiğini düşünüyorum. Oy verirken akrabalık ya da yakınlık değil, partimizi ileri taşıyacak aday dikkate alınmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Buluş: “Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi oldu”

Mevcut başkan Hüseyin Buluş ise konuşmasında örgütün son yıllarda elde ettiği başarıları hatırlattı. Deprem sonrası yürütülen çalışmalardan seçimlerde elde edilen sonuçlara kadar birçok başlıkta önemli adımlar atıldığını söyledi:

“6 Şubat’ta sadece depremi değil, yalnızlığın felaketini de yaşadık. O gün sahadaydık, halkımızla birlikteydik. Tütüncüsünden emeklisine, işsiz gençten çiftçiye kadar herkesin sorununu biliyoruz ve çözmek için mücadele ediyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Adıyaman Belediyesi’ni aldık. Üye sayımızı yüzde yüz artırdık ve partimizi daha güçlü bir noktaya taşıdık.”

Buluş, örgütün önündeki hedefin genel iktidar olduğunu vurgulayarak, “Biz Cumhuriyet’in kurucu iradesinin temsilcileriyiz. Şimdi daha çok çalışacak, Türkiye’nin dört bir yanında birinci parti olmak için mücadele edeceğiz.” dedi.

Yapılan oylamada mevcut başkan Hüseyin Buluş’un beyaz listesi 220 oy alarak yeniden Merkez İlçe Başkanlığı’na seçildi. Rakibi Ercan Kılınç’ın mavi listesi ise 109 oyda kaldı. 329 geçerli oy kullanılan seçimde sonuçların açıklanmasının ardından salonda coşku yaşandı.

Seçim sonrası açıklama yapan Buluş, teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yapılan kongre bir demokrasi yarışıdır. Bu yarışın kazananı Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Adıyaman’a ve partimize hayırlı olsun. Aday olan Ercan Kılınç’a da cesaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimizle birlikte yerelde elde ettiğimiz başarıyı şimdi genelde iktidarla taçlandırmak için çalışacağız.”

