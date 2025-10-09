Kütahya'da peş peşe depremler yaşanırken, Simav-Yemişli merkezli sarsıntı, İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, deprem sonrası yaptığı açıklamada saha çalışmalarının sürdüğünü belirterek, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını ifade etti. Vali Işın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bugün saat 02.54'te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vaka ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun' dedi.

Kaynak : PERRE