Depremden etkilenen Adıyaman'daki tarımsal üretimi güçlendirmek için başlatılan FARMERS Projesi, Gaziantep'te düzenlenen açılış etkinliğiyle start aldı. Gaziantep'te, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ev sahipliğinde düzenlenen 'FARMERS Projesi: Çiftçiler için Teknik Destek - Sürdürülebilirlik için Tarımsal İyileşmenin Hızlandırılması ve Deprem Etkilerinin Azaltılması' açılış etkinliğine Adıyaman'dan katılım yoğun oldu. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, İl Müdür Yardımcısı Tuncay Beyaz ve Adıyamanlı çalışma arkadaşları programa katılarak projeyi destekledi.

Etkinlikte, Adıyaman ve depremden etkilenen bölgelerde tarımsal üretimin yeniden canlandırılması, sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üreticilere teknik destek sağlanması hedefleri ele alındı.

Proje ile Adıyaman'daki üreticilerin üretim süreçlerinin güçlendirilmesi ve tarımsal kalkınmanın hızlandırılması amaçlanıyor.

Kaynak : PERRE

HABER: GAZİANTEP (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK