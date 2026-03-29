Yaşanan sürece farklı çevrelerden farklı tepkiler gelirken,bir tepki de CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar'dan geldi. Açar, yapılan tekliflerin yalnızca ekonomik yönden değil, aynı zamanda öğretmenlerin itibarı açısından da kabul edilemez olduğunu belirtti.

'Bu Bir Rakam Meselesi Değil'

Açar, promosyon ihalelerinde ortaya çıkan tablonun sadece rakamlarla açıklanamayacağını vurgulayarak, sürecin öğretmenleri değersizleştiren bir anlayışın sonucu olduğunu ifade ederek, 'Bugün konuştuğumuz şey sadece 39 bin lira, 73 bin lira meselesi değildir. Asıl mesele, öğretmenin emeğinin nasıl görüldüğüdür. Bu ülkede bir harf öğretene kırk yıl minnet duyulması gerektiği söylenirken, bugün öğretmenlerin emeği pazarlık konusu haline getiriliyor. Bu anlayışı kabul etmek mümkün değildir' dedi.

'Sadaka Gibi Teklifler Kabul Edilemez'

Bankaların sunduğu teklifleri 'sadaka niteliğinde' olarak nitelendiren Açar, ekonomik gerçekler karşısında bu rakamların hiçbir karşılığı olmadığını dile getirdi:

'Bugün gelinen noktada öğretmenlerimize sunulan promosyon teklifleri, ülkenin ekonomik şartlarıyla örtüşmemektedir. Bankacılık sistemi milyarlarca liralık kârlar açıklarken, eğitimcilerimize reva görülen bu rakamlar kabul edilemez. Bu, açıkça emeğin küçümsenmesidir, eğitimci emeğine saygısızlıktır' diye konuştu.

Milli Eğitim'e ve Sendikaya Eleştiri: 'Öğretmenin Hakkını Koruyun'

Açar, sürecin yalnızca bankalarla sınırlı olmadığını belirterek Milli Eğitim yönetimini ve sendikayı da eleştirdi. Öğretmenlerin haklarının yeterince korunmadığını ifade eden Açar, şunları söyledi:

'Bu süreçte Milli Eğitim'in ve sendikanın tutumu da sorgulanmalıdır. Öğretmenin hakkını korumak yerine bu tabloya sessiz kalınması, eğitimcinin değersizleştirilmesine hizmet etmektedir. Öğretmenler bu ülkenin geleceğini inşa eden en önemli unsurdur ve hak ettikleri değeri görmek zorundadır.'

Gaziantep'te İhale Takvimi Devam Ediyor

Tepkilerin odağındaki promosyon ihaleleri Araban, Nizip, Karkamış ve Yavuzeli ilçelerinde başladı. Süreç bugün Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde devam edecek. 30 Mart'ta İslâhiye, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde görev yapan öğretmenler için yapılacak ihalelerle tamamlanacak.

Ancak gelen tepkiler, ihale sonuçları açıklanmadan önce sürecin yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönündeki tartışmaları da beraberinde getiriyor.

