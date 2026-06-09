Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına müdahale sürerken alevler ile ekiplerin müdahale çalışmaları dron ile görüntülendi. Görüntülerde fabrikayı saran alevler ve ekiplerin dört koldan müdahale çalışmaları dikkat çekti.

Yangın, Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Molhan Tekstil isimli fabrikada çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkarak kısa sürede büyüyen yangın sonrası 112 Acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri fabrikayı tamamen saran yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin müdahalesi ve alevler dron ile görüntülendi

Fabrikada çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına müdahale çalışmaları ve alevler ise dron ile görüntülendi. Görüntülerde fabrikayı saran alevler ve ekiplerin dört koldan müdahale çalışmaları dikkat çekti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında alevlerle mücadele devam ediyor.