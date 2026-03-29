Adıyaman'da sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir kermes düzenleniyor. Polis Eşleri Derneği'nin düzenleyeceği kermesten elde edilecek gelir, çocukların eğitimine burs olarak verilecek.

Etkinlik, 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında Adıyaman Yeni Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Gönüllülerin hazırladığı kermeste elde edilen gelir, çocuklara eğitim bursu olarak aktarılacak.

Dernek yetkilileri, 'Bir çocuğun hayaline dokunmak, bir geleceği değiştirmek demektir' ifadeleriyle vatandaşları kermese davet etti.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK