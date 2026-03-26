Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, projeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şan, 'Adıyaman'ımız için uzun süredir planladığımız bu hastane projemiz artık somut bir aşamaya geldi. Bakanlığımızın destekleriyle ihale sürecini tamamladık. İnşallah en kısa sürede yer teslimini gerçekleştirip yapım sürecini başlatacağız' dedi.

Hastanenin sadece bir sağlık tesisi olmadığını vurgulayan Doç. Dr. İshak Şan, 'Bu yatırım, Altınşehir ve çevresindeki vatandaşlarımızın sağlık hizmetine çok daha kolay erişmesini sağlayacak. 100 yatak kapasitesiyle donatılacak hastanemiz, modern tıbbi cihazları ve nitelikli personeliyle Adıyaman'ın sağlık üssü olma yolundaki kararlılığını gösteriyor' ifadelerini kullandı.

Sağlık yatırımlarının şehrin kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çeken Doç. Dr. İshak Şan, şunları söyledi:

'Bir şehrin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergelerden biri sağlık altyapısının kalitesidir. Biz Adıyaman olarak bu alanda büyük bir sıçrama yaşıyoruz. Altınşehir Hastanemiz de bu dönüşümün en güzel örneklerinden biri olacak. 2026 yılı içerisinde yapım ihalesini tamamlayarak projeyi hızla hayata geçirmeyi hedefliyoruz.'

Konuşmasında sürecin her aşamasında halkın ihtiyaçlarını gözettiklerini belirten Doç. Dr. İshak Şan, 'Planlamadan yapıma kadar her adımda hemşehrilerimizin beklentilerini önceliyoruz. Amacımız, en modern standartlarda, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir sağlık merkezini Adıyaman'ımıza kazandırmak' diye konuştu.

Doç. Dr. İshak Şan, bu noktada emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu projenin hayata geçmesinde büyük desteklerini gördüğümüz, ülkemizin her köşesine sağlık yatırımı kazandıran Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Sağlık alanında gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki hizmetlerle Türkiye'ye yön veren Sağlık Bakanımız Sayın Prof Dr Kemal Memişoğlu'na da ayrıca teşekkür ediyorum. Onların liderliğinde Adıyaman'ımız, sağlıkta hak ettiği noktaya emin adımlarla ilerlemektedir.'

Doç. Dr. İshak Şan sözlerini şöyle tamamladı:

'Adıyaman'ın dört bir yanında vatandaşımızın yanında olmaya, onların hayatını kolaylaştıracak her projede imzamızı taşımaya devam edeceğiz. Sağlık alanında attığımız bu kararlı adımlar, şehrimizin geleceğine yaptığımız en büyük yatırımdır. Bu anlamlı hastane projemizin tüm Adıyaman halkına hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.'

