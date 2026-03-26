BIST 100 Endeksi Açılışta Değer Kaybetti

Dün alış ağırlıklı bir grafik çizen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 12.963,87 puan seviyesinden tamamlamıştı. Bugün gerçekleşen açılışta endeks, önceki kapanış verilerine göre 52,43 puan gerileyerek 12.911,44 puana indi. Sektörel bazda bakıldığında bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi ise yüzde 0,02 oranında değer kaybı yaşadı.

Sektörel Hareketlilik ve Küresel Piyasaların Etkisi

Sektör endeksleri arasında yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 0,47 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 1,50 ile kimya petrol plastik olarak kayıtlara geçti. Küresel piyasalar, ABD-İran hattından gelen çelişkili mesajların devam etmesi ve Orta Doğu'daki gerilimin temel tedirginlik unsuru olmayı sürdürmesi nedeniyle haber akışına duyarlı bir seyir izliyor. Orta Doğu'ya dair yaşanan gelişmeler küresel pay piyasalarında dalgalanmalara yol açarken, bu durum yurt içi piyasalara da doğrudan yansıyor.

Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yakından takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puan seviyelerinin direnç, 12.800 ve 12.700 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

HABER/TEKHA