Kış aylarını yağışlarla ve soğuk havaların etkisi altında geçiren Adıyaman'da bahar aylarının gelmesiyle havaların ısınması beklenirken yağışların ve beraberinde gelen soğuk havaların etkisini sürdürüp sürdürmeyeceği merak edilmeye başlandı. Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre bugün yağışların devam etmesinin beklendiği Adıyaman genelinde yarından itibaren yağışların son bulması ve parçalı bulutlu bir havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
27 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 6/ 20 derece
Besni 6/ 16 derece
Çelikhan 3/13 derece
Gerger 6/18 derece
Gölbaşı 4/18 derece
Kahta 7/19 derece
Samsat 7/19 derece
Sincik 3/ 14 derece
Tut 5/17derece
28 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 7/ 19 derece
Besni 6/ 16 derece
Çelikhan 1/13 derece
Gerger 6/17 derece
Gölbaşı 5/18 derece
Kahta 7/18 derece
Samsat 7/18 derece
Sincik 2/ 13 derece
Tut 6 /17 derece
Kaynak : PERRE