Kış aylarını yağışlarla ve soğuk havaların etkisi altında geçiren Adıyaman'da bahar aylarının gelmesiyle havaların ısınması beklenirken yağışların ve beraberinde gelen soğuk havaların etkisini sürdürüp sürdürmeyeceği merak edilmeye başlandı. Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre bugün yağışların devam etmesinin beklendiği Adıyaman genelinde yarından itibaren yağışların son bulması ve parçalı bulutlu bir havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

27 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 6/ 20 derece

Besni 6/ 16 derece

Çelikhan 3/13 derece

Gerger 6/18 derece

Gölbaşı 4/18 derece

Kahta 7/19 derece

Samsat 7/19 derece

Sincik 3/ 14 derece

Tut 5/17derece

28 Mart Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 7/ 19 derece

Besni 6/ 16 derece

Çelikhan 1/13 derece

Gerger 6/17 derece

Gölbaşı 5/18 derece

Kahta 7/18 derece

Samsat 7/18 derece

Sincik 2/ 13 derece

Tut 6 /17 derece

Kaynak : PERRE