Kahta Belediyesi, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelinde dere temizlik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Menderes Mahallesi ile Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan ve Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluğundaki derelerde biriken çöp, atık ve çamur yığınları iş makineleriyle temizlendi.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, özellikle yaz aylarında sinek ve haşere oluşumuna neden olan dere yatakları kontrol altına alınarak çevre kirliliği ve kötü kokuların önlenmesi amaçlanıyor. İlçe merkezinden geçen derelerde sürdürülen temizlik faaliyetlerinin, vatandaşların daha sağlıklı bir yaz geçirmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Başkan Hallaç'tan Halk Sağlığı ve Çevre İçin Temizlik Vurgusu

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Mehmet Can Hallaç, dere temizlik çalışmalarının özellikle yerleşim alanlarına yakın bölgelerde yoğunlaştırıldığını belirterek, 'Vatandaşlarımızın yaz aylarında daha rahat ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmesi için DSİ'ye ait su derelerinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttük. Özellikle Menderes Mahallesi'nde bulunan derenin parkın hemen yanında yer alması nedeniyle, yaz aylarında halkımızın kötü kokulardan rahatsızlık duymaması ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına bu bölgede temizlik çalışmalarına ayrı bir önem veriyoruz. Bu alanların haşere üreme merkezi haline gelmesini önlemek, çevre kirliliğini ortadan kaldırmak ve kötü kokuların önüne geçmek amacıyla ekiplerimiz yoğun bir çalışma gerçekleştirdi' dedi.

Başkan Hallaç, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Kış ayları öncesinde ise sel ve sağanak yağışlara karşı tedbirlerimizi alarak, derelerimizde taşkın ve tıkanma riskini ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı temizlik çalışmalarını gerçekleştirmiştik.

Buradan tüm hemşehrilerimize çağrıda bulunuyorum; lütfen çöplerimizi derelere değil, belediyemizin belirlediği konteynerlere atalım. Çevremizi korumak ve sağlığımızı muhafaza etmek hepimizin ortak sorumluluğudur.'

