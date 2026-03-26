ABD ile müzakere masasında olmadıklarını vurgulayan Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş rejimine dair de sert uyarılarda bulundu.

"Siyasetimiz Ülkeyi Savunmaktır"

Son dönemde gündeme gelen müzakere iddialarını yalanlayan Bakan Arakçi, önceliklerinin savunma olduğunu belirtti. Mesajlar yoluyla bazı fikirlerin iletildiğini ancak somut bir sürecin işlemediğini ifade eden Arakçi şunları söyledi:



"Mesajlar yoluyla bazı fikirler söz konusu oldu ve bunlar üst makamlara iletildi. Gerek görülmesi halinde pozisyon alınır ve bu üst düzey yetkililerce açıklanır. Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok."

Ateşkes tekliflerine de değinen Arakçi, geçici bir ateşkes yerine savaşın tamamen sona ermesini hedeflediklerini, bu duruşlarını kendileriyle irtibata geçen liderlere net bir şekilde ilettiklerini kaydetti.

Hürmüz Boğazı Uyarısı ve Geçiş İzinleri

Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemine ve İran'ın bölgedeki otoritesine dikkat çeken Arakçi, "Silahlı Kuvvetlerin Hürmüz Boğazı’na girmesi halinde gerilimin artacağı hususunda tüm ülkeleri uyardık. Hürmüz Boğazı bizim kara sularımızda bulunuyor ve bizim hakimiyetimizde" dedi. Boğazın tamamen kapalı olmadığını savunan Bakan, kısıtlamaların kapsamını şu sözlerle detaylandırdı:



"Hürmüz Boğazı bize göre kapalı değil, sadece düşmana ve onlarla bağlantılı olanlara kapalı. Şu an gemiler boğazdan geçemiyor çünkü sigortaları, savaş koşullarını karşılamıyor. Bazı ülkeler bizimle irtibata geçip boğazdan geçiş talep ettiler ve biz de bazılarını kabul ettik. Şu an Çin, Rusya, Irak, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gemileri geçebiliyor. Bu savaş sonrası da devam edecek."

Türkiye'ye "Hacı" Teşekkürü

Bakan Arakçi, konuşmasının sonunda bölge ülkeleriyle olan iş birliğine de değindi. Ülke dışında mahsur kalan İranlı hacıların ulaşımları konusunda destek veren Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan ve Suudi Arabistan’a teşekkürlerini sundu.

