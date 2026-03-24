Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımları, sürdürülebilir geri dönüşüm uygulamaları ve modern katı atık tesisleriyle 'Sıfır Atık' yönetimi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

2026 yılı Sıfır Atık temaları kapsamında Mart ayı 'Uluslararası Sıfır Atık Ayı' olarak belirlenirken, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam uygulamaları yeniden gündeme taşındı. Bu doğrultuda belediye, çevreyi koruma ve doğal kaynakları verimli kullanma hedefiyle atık yönetimini bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor.

Entegre Tesislerle Kapsamlı Atık Yönetimi

Büyükşehir Belediyesi; Kuzey İlçeler Entegre Katı Atık Tesisi, Kürtül Entegre Katı Atık Tesisi, Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi ve katı atık transfer istasyonlarıyla şehir genelinde atık yönetim altyapısını güçlendiriyor. Modern tesislerde toplanan atıklar, çevreye zarar vermeden bertaraf edilirken geri dönüşüm süreçleriyle ekonomiye kazandırılıyor.

Deprem Sonrası Kurulan Enkaz Ayrıştırma Tesisi

6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirilen Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi, 100 milyon TL'lik yatırımla kuruldu. Tesiste 2025 yılı boyunca 1 milyon 102 bin 205 metreküp atık kabul edilirken, 108 bin 193 metreküp atık geri kazanılarak ekonomiye kazandırıldı.

Kuzey İlçeler Tesisi ile Bölgesel Hizmet

685 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Kuzey İlçeler Entegre Katı Atık Tesisi, Afşin, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerine hizmet veriyor. Tesis, hizmete alındığı tarihten itibaren 30 bin 291 ton katı atığın çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağladı.

Kürtül Tesisi'nde Yüksek Kapasiteli Bertaraf

Kürtül Entegre Katı Atık Tesisi'nde 2025 yılında 259 bin 256 ton atık bertaraf edildi. 2026 yılının ilk üç ayında ise 60 bin 281 ton atık işlenerek düzenli depolama ve geri kazanım süreçleri devam etti.

İlçelerde Transfer İstasyonlarıyla Etkin Toplama

İlçelerde kurulan katı atık transfer istasyonları sayesinde atıklar daha hızlı ve düzenli şekilde toplanarak modern tesislere ulaştırılıyor. 2025 yılında toplam 264 bin 366 ton atık toplanırken, 2026 yılının ilk iki ayında 53 bin 206 ton atık bertaraf sürecine dahil edildi.

Eğitim Faaliyetleriyle Çevre Bilinci Artırılıyor

Çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 29 farklı okulda 3 bin 875 öğrenciye sıfır atık ve geri dönüşüm konularında eğitim verdi. 2026 yılında da eğitim faaliyetlerinin devam etmesi planlanıyor.

