Kahraman, kutlamalar esnasında güvenlik güçlerini hedef alan söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Nevruz Siyasi Amaçlara Alet Edilmemeli"

Nevruz’un tarihi ve kültürel bir değer olduğunu hatırlatan Federasyon Başkanı Kahraman, bu anlamlı günün siyasi emellere alet edilmemesi gerektiğini belirtti. Tuncer Bakırhan’ın Van’daki kutlamalarda kullandığı iddia edilen ifadelerin toplumsal birlik ve beraberliği zedelediğini ifade eden Kahraman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nevruz, kültürel ve tarihi bir değerdir; bu tür organizasyonların siyasi amaçlarla kullanılmaması gerekir. Tuncer Bakırhan’ın Van’daki kutlamalarda kullandığı iddia edilen sözler kabul edilemez. Bu tür ifadeler toplumsal birlik ve beraberliğimize zarar verebilecek niteliktedir."

Güvenlik Güçlerine Tam Destek Mesajı

Açıklamasında güvenlik güçlerinin ülkenin huzur ve güvenliği için canla başla görev yaptığını vurgulayan Ayhan Kahraman, orduya ve emniyet güçlerine yönelik her türlü olumsuz söylemin karşısında duracaklarını ifade etti. Federasyonun güvenlik güçlerine olan desteğinin kararlılıkla süreceğini kaydeden Kahraman, tüm kesimlere birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.



SUAT BARAN - VAN / TEKHA