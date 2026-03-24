Adıyaman'da deprem sonrası yeniden yapılanma süreci kapsamında kente kazandırılan yeni işletmeler hizmete açıldı. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Dedeman Otel bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Dönerbank ve Espressolab Adıyaman şubesinin açılış programına katıldı.

Açılışta konuşan Vali Varol, deprem sonrası süreçte hayata geçirilen her yatırımın şehir ekonomisine katkı sunduğunu belirterek, yeni işletmelerin istihdamın artmasına ve ekonomik canlılığın güçlenmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Adıyaman'ın yeniden inşa sürecine dikkat çeken Varol, 'Bu topraklarda üretmeye ve yatırım yapmaya devam eden her girişim, şehrimizin ayağa kalkma sürecine güç katmaktadır' dedi.

