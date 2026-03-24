Doğanın güçlü akıntıları ile sporun heyecanını bir araya getiren organizasyon, Munzur Çayı’nda gerçekleştirilecek.

Munzur’un Coşkun Sularında Nefes Kesen Mücadele

Dünyanın en uzun ikinci, Türkiye’nin ise en uzun rafting parkuru olma özelliğine sahip Munzur’da düzenlenecek şampiyonada sporcular, milli takıma seçilebilmek için kürek çekecek. Zorlu parkurda gerçekleşecek yarışların, hem sporcular hem de izleyiciler açısından büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

Milli Takım İçin Kritik Seçme Yarışları

Rafting Türkiye Şampiyonası kapsamında yapılacak mücadeleler, milli takım seçmeleri açısından da büyük önem taşıyor. Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcular, milli formayı giymek için kıyasıya yarışacak.

Vali Aygöl’den Başarı Mesajı

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Tunceli’miz, 26–29 Mart tarihlerinde Rafting Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım yarışlarına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. Dünyanın en uzun ikinci, Türkiye’nin en uzun rafting parkuru olan Munzur’un coşkun sularında mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

TUNCELİ / TEKHA