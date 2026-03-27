Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekinözü ilçesinde yapımı tamamlanan İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi hizmete alındı. Çiftlikkale Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilen tesisin toplam yatırım bedelinin 215 milyon TL olduğu bildirildi.

Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmaların ardından tamamlanan tesisin, mevcut ihtiyaçların yanı sıra gelecekteki nüfus artışı dikkate alınarak projelendirildiği belirtildi. Tesiste atık suların ileri biyolojik arıtma yöntemleriyle işlenerek çevreye zarar vermeden doğaya geri kazandırıldığı ifade edildi.

Uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi esas alınarak tasarlanan sistemde, fiziksel ve biyolojik arıtma aşamalarının ardından ileri arıtma üniteleriyle suyun yüksek standartlarda temizlendiği kaydedildi. Arıtılan suların, çevre mevzuatına uygun şekilde Nargile Deresi'ne deşarj edildiği aktarıldı.

Tesiste; terfi merkezi, ızgara sistemleri, giriş ve çıkış debimetre yapıları, kompakt ünite, biyofosfor havuzu, havalandırma ve çökelme havuzları, geri devir terfi merkezi, köpük haznesi, mikro filtre ve UV dezenfeksiyon ünitesi gibi çeşitli teknik bileşenlerin yer aldığı bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tesisin çevreye duyarlı altyapı yatırımları kapsamında hayata geçirildiğini belirterek, projenin ilçenin hem mevcut hem de gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlandığını ifade etti.

Kaynak : PERRE