"İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları" sayfası üzerinden sürücüler, güzergahları üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktalarının sayısını kolayca öğrenebiliyor.

Güzergah Bilgileri Anlık Olarak Paylaşılıyor

Vatandaşlar, Google üzerinden “iller arası radar” araması yaparak İçişleri Bakanlığı’nın ilgili sayfasına ulaşabiliyor. Açılan ekranda “Nereden” ve “Nereye” bilgileri girilerek rota oluşturuluyor. Sistem, seçilen güzergah üzerindeki trafik uygulamalarını detaylı şekilde listeliyor.

Paylaşılan veriler; Polis ve Jandarma ekiplerinin yürüttüğü trafik denetimlerini kapsıyor ve her 30 dakikada bir güncelleniyor. Bu sayede sürücüler, yolculuk öncesinde güncel bilgilere erişebiliyor.

Radar, Kontrol Noktası ve Hız Koridorları Görüntüleniyor

Oluşturulan rota sonrası sistem; güzergah üzerindeki radar noktası, kontrol noktası ve hız koridoru sayılarını ayrı ayrı gösteriyor. Ayrıca hangi illerde kaç adet uygulama olduğu da detaylı şekilde listeleniyor.

Bu uygulama ile sürücülerin trafik kurallarına daha fazla dikkat etmesi ve olası ihlallerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sürücülere Uyarı: Kurallara Uymak Hayati Önem Taşıyor

Yetkililer, sistemin yalnızca bilgilendirme amacı taşıdığını vurgularken, sürücülerin her koşulda trafik kurallarına uyması gerektiğini hatırlatıyor. Denetim noktalarının önceden bilinmesi, güvenli sürüşün yerini tutmuyor.

İçişleri Bakanlığı’nın sunduğu bu hizmet, hem sürücülerin yol planlamasını kolaylaştırıyor hem de trafik güvenliğinin artırılmasına katkı sağlıyor.

HABER KAYNAK: ANKARA / TEKHA