Doğu kesimlerde kış koşulları etkisini artırırken, batı kıyılarında ise fırtına uyarısı yapıldı.

6 İlde Kar ve Sağanak Alarmı

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman ve Şırnak çevrelerinde yağışların şiddetli olması bekleniyor. Özellikle Hakkari, Bitlis ve Van genelinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; Şırnak, Siirt ve Batman'ın kuzey kesimlerinde ise kuvvetli sağanak ve yüksek bölgelerde yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Yurt Genelinde Hava Durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, yağış alacak bölgeler şu şekilde sıralandı:





Marmara ve Ege'nin Batısı: Aralıklı sağanak yağışlı.



Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu: Doğusunda karla karışık yağmur ve kar.



Karadeniz: Rize, Artvin ve Bayburt çevreleri yağışlı.



Akdeniz: Doğu Akdeniz’in doğusu ile Antalya’nın iç ve doğu kesimleri sağanak yağışlı.



Kıyı Ege'de Fırtına, İç Kesimlerde Sıcaklık Artışı

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden esmesi beklenirken, Kıyı Ege’de hızı saatte 50-70 kilometreye ulaşan fırtına şeklinde eseceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Yetkililer; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı bölge halkının tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

HABER KAYNAK: TEKHA