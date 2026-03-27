Sermaye piyasalarında dengeli bir yapı oluşturmayı ve uzun vadeli yatırımı teşvik etmeyi amaçlayan düzenleme; hisse senedi yoğun fonlar, serbest fonlar ve girişim sermayesi yatırım fonlarını doğrudan etkileyecek.

Hisse Senedi ve Girişim Sermayesi Fonlarında Farklılaşma

Yeni düzenleme kapsamında hisse senedi yoğun fonlar, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarına yönelik vergi oranları yeniden şekillendirildi. Yatırımcıların net kazancını doğrudan etkileyecek olan bu oranlar, fonun türüne ve elde tutulma süresine göre değişkenlik gösterecek.

Uzun Vadeli Yatırımcıya Sıfır Stopaj Avantajı

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, uzun vadeli yatırımların desteklenmesi oldu. İki yıldan uzun süre elde tutulan bazı yatırım araçlarından sağlanan kazançlarda stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek. Öte yandan, kapsam dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda uygulanan tevkifat oranı ise yüzde 17,5 seviyesinde sabit kaldı.

TEFAS Dışı Serbest Fonlar Kapsama Alındı

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) dışında işlem gören serbest fonlar için de özel bir adım atıldı. TEFAS’ta yer almayan hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar da yeni vergi düzenlemesi kapsamına dahil edildi. Bu hamle ile fon piyasasındaki vergi adaletinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

